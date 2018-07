Ne manquez pas "Statues en Marche" à Marche-en-Famenne ces 21 et 22 juillet !

Imaginez un monde étrange et féerique où tous les habitants seraient immobilisés, les rues peuplées de personnages figés, les parcs peuplés d'animaux et de plantes statiques, des places envahies de statues tantôt drôles, tantôt inquiétantes… Vous êtes dans l'univers étonnant du Festival des Statues de Marche-en-Famenne. Ne manquez pas l'exposition la plus étonnante de l'été ces 21 et 22 juillet.

Pour le plus grand plaisir de tous, il vous est proposé une promenade au coeur de Marche-en-Famenne à la rencontre d'une centaine de statues vivantes ! Laissez-vous donc emporter par la curiosité et découvrez en famille, entre amis ou en amoureux cet événement original et unique en son genre, véritable exposition vivante de plein air ! Ne dites plus "Statues de Marbre mais de Marche".

Véritable promenade estivale imaginaire, amusante, inquiétante et féerique au pays des statues vivantes, à la découverte des coins et recoins de la magnifique cité piétonne de Marche-en-Famenne

L'événement est entièrement gratuit. Le centre ville sera entièrement fermé à la circulation et t piétonnier. Au vu du nombre de visiteurs annoncés, il devrait y avoir plus de parkings également, voir des parkings de délestage si nécessaire.



Plus d'info, notamment via la page FACEBOOK

Cédric Monnoye est directeur de l'asbl organistrice . Jordane Meyer l'a rencontré