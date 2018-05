Ne l'appelez plus Christine & The Queens, "Chris" est de retour avec un nouveau single et un nouveau look !

Héloïse Letessier alias Christine & The Queens annonce enfin une suite à son premier album "Chaleur humaine".

Paru en 2014 et porté par les singles "Saint Claude" et "Christine", ce disque lui avait valu plusieurs prix aux Victoires de la Musique en 2015 et 2016 ainsi qu'une renommée internationale qui lui permit de se produire de New-York à Tokyo en passant par Berlin ou Londres.

Pour ce retour, elle arbore un nouveau look, cheveux courts, et raccourcit son pseudonyme pour se faire désormais appeler "Chris" !

Annonçant un album prévu courant 2018, le nouveau single s'intitule "Damn, dis-moi", on y retrouve le producteur californien Dâm-Funk pour un titre qui se décline en anglais et en français !

Voici le version française tout de suite ci-dessous, vous pourrez aussi l'écouter du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !