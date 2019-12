Le marc de café peut avoir une seconde vie et trouver bien des utilités insoupçonnées dans votre intérieur et votre vie quotidienne. Voici quelques astuces et rituels à intégrer parce que vous le valez bien mais aussi des gestes qui sauront chouchouter la planète.

Absorbeur de mauvaises odeurs écologique Ne jetez plus votre marc de café... Réutilisez-le ! - © Tous droits réservés Remplissez un bocal à confiture ou une coupelle avec du marc de café. Placez le récipient au milieu de votre frigo pour un effet désodorisant. Le marc de café peut également éliminer les mauvaises odeurs sur les mains après découpe d'ail ou d'oignon par exemple. Il suffit se frotter les mains avec le marc et rincer.

Bougie parfumée originale Ne jetez plus votre marc de café... Réutilisez-le ! - © Tous droits réservés Incorporez un peu de marc de café dans de la cire d’abeille fondue. Placez une mèche dans un bocal et versez-y le mélange. En durcissant, vous aurez ainsi fabriqué une bougie qui en brûlant dégagera un doux parfum de café torréfié.

Teinture pour bois naturelle Ne jetez plus votre marc de café... Réutilisez-le ! - © Tous droits réservés Mélangez en proportions égales du marc de café, de l’eau et du vinaigre blanc. Laissez infuser le mélange pendant une heure. Appliquez avec un linge la teinture obtenue sur la surface en bois à traiter. Laissez le bois s’imprégner de la teinture, plus ou moins longtemps, en fonction de la teinte souhaitée, avant de rincer. C’est aussi un bon moyen d’estomper ou de faire disparaître des rayures.

Gommage du corps efficace Ne jetez plus votre marc de café ! Recyclez-le ! - © Tous droits réservés Mélangez le marc de café à un peu de miel et à de l'huile de coco. Frottez en utilisant un peu d'eau tiède. Pour les zones plus rugueuses comme les coudes ou les pieds, associez le café à un peu de sel avant de l'appliquer.

Nettoyer le visage Ne jetez plus votre marc de café... Recyclez-le ! - © Tous droits réservés Le marc de café nettoie en profondeur le visage et permet de se débarrasser des peaux mortes. Pour ce faire, mélangez 2 c. à soupe de marc de café avec 1 c. à soupe de miel dans un bol. Appliquez ce gommage sur votre visage tout en effectuant des massages circulaires doux. Rincez délicatement à l’eau claire à l’aide d’un gant de toilettes.

Estomper les cernes Ne jetez plus votre marc de café... Recyclez-le ! - © LittleBee80 - Getty Images/iStockphoto En plus de vous donner une belle peau, le marc de café possède une autre propriété pour lutter contre les cernes. Il défroisse naturellement le regard fatigué, ainsi que les yeux cernés. Dans un bol, mélangez 1 c. à café de yaourt avec 1 c. à café de marc. Mettez votre préparation au réfrigérateur pendant 1 heure au minimum. Appliquez ce soin sur vos cernes. Laissez agir pendant 10 minutes, puis rincez délicatement à l’aide d’un coton. Vous pouvez faire ce soin anticernes 1 fois par semaine.

Lutter contre la cellulite Ne jetez plus votre marc de café... Recyclez-le ! - © PetrePlesea - Getty Images Pour jouer avec les propriétés exfoliantes du marc de café, il suffit d’un gommage 1 ou 2 fois par semaine. Pour ce faire, mélangez dans un bol 25 g de marc de café (2 c. à soupe environ) avec 1 c. à café d’huile d’amande douce et 2 c. à café de miel liquide. Sous la douche, appliquez le gommage sur la zone celluliteuse et massez circulairement en jouant avec les particules pendant 10 minutes environ. Puis rincez abondamment et terminez par un jet d’eau froide.

Le petit break time ! Ne jetez plus votre marc de café... Recyclez-le ! - © Prostock-Studio - Getty Images/iStockphoto Après vous être adonné(e) à l'un ou l'autre de ces rituels, faites-vous un bon café pour entammer une belle journée.