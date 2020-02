N'y a t-il pas trop de motos en ville ?

Découvrez les autres sujets abordés dans l’émission :

De plus en plus de villes songent à limiter, voire interdire les motos et scooters en ville. Or les 2 roues réduisent les embouteillages et en même temps, loin des clichés, la moto séduit de plus en plus de femmes.

Qu’en pensez-vous ?

La fraise de Wépion est un label qui fait la fierté des producteurs.. si ce n’est que la criée de Wépion n’est plus en service. Désormais la vente se fera à Gerpinnes près de Charleroi. Peut-on encore parler de fraises de Wépion ?

Le label " Fraise de Wépion " a-t-il encore un sens ? A votre avis ?

La nouvelle Miss Allemagne a 35 ans et est maman d’un petit garçon.

Pour la première fois, le concours était ouvert aux mères de famille, aux femmes mariées et à toutes les candidates jusqu’à 39 ans.

Était-il temps de briser les codes ? Etes-vous pour ou contre ?

Des dérapages sont survenus dans un restaurant à Liège, où des chants et saluts nazis ont rythmé le repas de dimanche midi. La justice liégeoise s’est saisie du dossier et ne compte pas en rester là.

Des chants nazis, comment réagir ? Peut-on faire comme si de rien n’était ?

Certains arrêts de la Stib sont maintenant équipés d’aubettes d’un nouveau genre, des abribus inversés. La vitre se situe entre les passagers qui attendent leur transport et la rue.

Cela sert à quoi ? Pour gagner de la place, pour éviter les éclaboussures ?

Vous en pensez quoi ?