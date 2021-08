N’oubliez pas les paroles : une ancienne maestro sort son premier single

La chanson aux paroles mélancoliques et au refrain électro-pop entêtant, est même illustrée dans un clip tourné sur une plage.

Peu importent les maisons de disques, Coralie a donc utilisé une partie de ses gains pour financer son projet comme elle l’explique à Télé-Loisirs : "C’est un titre que j’ai écrit et co-composé avec Hedayat (NDLR : une structure parisienne qui aide les artistes indépendants). Ça parle d’une rupture amoureuse, chacun peut interpréter les paroles comme il le veut. C’est un texte que j’avais envie de mettre en avant dans cet EP".

Cette chanson préfigure également un EP de six titres pour l’ancien maestro qui contiendra à la fois des balades et des titres entraînants d’après Pure Charts. "Ce projet, je le fais aussi pour montrer mes textes. Écrire des paroles, c’est ce qui me plaît le plus. Ça fait des années que j’en envoie à des maisons de disques, et à des artistes. Ça n’avait pas marché, parce que je n’ai pas de contacts. C’est pour ça que je me suis mise à chanter à mes textes. J’avais envie de montrer cette partie auteur !". Coralie sera-t-elle remarquée par l’industrie du disque ? Le clip, révélé il y a deux mois, comptabilise pour le moment plus de 50.000 vues.