Mustii de retour avec un nouveau titre et une splendide vidéo !

Aussi à l'aise devant les caméras que derrière un micro, le petit prodige belge Thomas Mustin aka Mustii vient de sortir son deuxième album "21st century boy" !

Mustii vient d'y donner une suite en sortant un nouveau single intitulé "What a day" ! Le morceau est accompagné d'une vidéo de haut vol dans laquelle on découvre un Mustii à la fois interprète et spectateur de sa chanson !

Si vous avez raté Mustii à l'Ancienne Belgique la semaine passée, plusieurs séances de rattrapage s'offrent à vous à travers la Wallonie (cfr ci-dessus) ou le 23/02/2019 de retour à l'Ancienne Belgique à Bruxelles !

En attendant, découvrez tout de suite la vidéo de "What a day" ci-dessous !

