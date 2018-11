Musiq’3 vous convie à son grand concert Foxtrot au profit de Viva for Life

Envie d'assister à une soirée exceptionnelle au rythme effréné et glamour ? Du swing de la célébrissime Rhapsody in Blue jusqu'à la pulsation irrésistible des Chairman Dances de Adams, voilà un concert qui bougera des hanches dans une ambiance typiquement anglo-saxonne ! Le dimanche 16 décembre à 16h à Flagey.

Musiq’3 et Flagey se mobilisent pour Viva For Life, la grande action de la RTBF qui lutte contre la pauvreté infantile, et vous proposent un concert aux accents - musicaux - typiquement anglo-saxons.

Sur scène, le percutant Alexander Gurning et la contralto Sarah Laulan, à la présence vocale et scénique inimitable, seront rassemblés autour de l’explosif Candide Symphonic Orchestra de Patrick Leterme.

L'intégralité des bénéfices du concert sera reversée à l'opération Viva For Life afin de venir en aide aux enfants les plus démunis.

Ne manquez pas ce concert ce dimanche 16 décembre à 16h au Studio 4 de Flagey.