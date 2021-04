Moundir de Koh-Lanta s'exprime après son hospitalisation due au covid-19 : "Ce n'était pas mon heure"

L'aventurier mythique de Koh-Lanta a failli succomber de complications respiratoires dues au coronavirus. Il se confie pour la première fois sur son hospitalisation marquante.

Koh-Lanta devrait encore voir émerger des candidats tout aussi étonnants qu'impressionnants tant physiquement que mentalement avec la nouvelle saison nommée Koh-Lanta : Les Armes secrètes.

Le jeu d'aventure compte déjà quelques personnalités mythiques après 21 saisons abouties. On se souvient bien entendu de Claude Dartois, jamais vainqueur mais trois fois sur les poteaux et deux fois finalistes et recordman des épreuves en solo, ou encore Sara Tallon et sa phrase 'Y'a pas d'fatigue qui soit', mais aussi Moundir Zoughari, révélé dans la saison 3 et connu pour sa forte personnalité.

Participant ensuite à de nombreuses téléréalités et reconverti en animateur télé, ce dernier a été infecté au covid-19 et a dû être hospitalisé depuis le 20 mars et ensuite avec assistance respiratoire. "Aujourd’hui, pour mon mari on ne parle plus d’hospitalisation simple mais de service de réanimation. Courage mon amour ! Continue à te battre" avait notamment écrit sa femme Inès sur Instagram le 25 mars, donnant régulièrement des nouvelles de l'état de santé de son mari sur les réseaux sociaux.