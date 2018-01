Mosimann revient avec un nouveau titre très réussi : "Forever" !

Le plus belge des DJ suisses est de retour sur le devant de la scène musicale !

On se souvient de son excellent "Never let you go" l'an dernier dont l'écriture était le fruit d'une collaboration avec David Taylor qu'il avait simplement rencontré dans un bar aux Pays-Bas.

Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, Mosimann convoque à nouveau David Taylor, cette fois pour la partie vocale de son tout nouveau single !

Intitulé "Forever", ce track est à nouveau d'une efficacité redoutable et donnera sans aucun doute des fourmis dans les jambes de tous les fans qui seront aux concerts de Mosimann le 22 mars à l'Ancienne Belgique à Bruxelles et le 21 juillet dans le cadre des Francofolies de Spa !

Pour vous faire patienter jusque là, on vous propose de découvrir tout de suite "Forever" ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !