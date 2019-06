Montignies-sur-Roc ou la perle des Hauts Pays - © Tous droits réservés Montignies-sur-Roc ou la perle des Hauts Pays - © Tous droits réservés Montignies-sur-Roc ou la perle des Hauts Pays - © Tous droits réservés

Cette place, c’est aussi un lieu de rassemblement pour une série d’événements. Un peu plus tard dans la saison, George Denis organise un concours de chevaux de trait. Vétérinaire de profession, Georges est avant tout un passionné de chevaux depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, au fond de son jardin, dans de vastes pâturages, Camille, Pomme, Nora et le reste de la horde mènent une vie paisible en compagnie des ânes, des vaches et des moutons. Il y a 19 ans, Georges Denis a créé un concours de Chevaux de trait. Le but : faire découvrir en un week-end ces magnifiques équidés en voie de disparition à travers une série d’épreuves comme les tractions ou l’allure. Cet été, l’évènement aura lieu les 17 et 18 août et bien évidemment, les passionnés comme les curieux sont les bienvenus !