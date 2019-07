Voici le week-end insolite de Stéphanie

Mon séjour dans un loft safari en mode évasion africaine - © Domaine de la Carrauterie Mon séjour dans un loft safari en mode évasion africaine - © Domaine de la Carrauterie Mon séjour dans un loft safari en mode évasion africaine - © Domaine de la Carrauterie

Avec mon mari et ma fille, nous avons passé un week-end au Domaine de la Carrauterie à Sautin. Un endroit qui propose des escapades originales en pleine nature. Lofts, cabane perchée, chambres d'hôtes, roulotte... Autant de logements insolites et de formules "spa" (biosauna, jacuzzi, soins...) pour voyager à travers les ambiances du bout du monde.

Nous, nous avons logé dans le loft safari. Un décor typique pour vivre au rythme des couleurs et de l'ambiance kényane. Cet espace de 60 m² très joliment aménagé, est équipé d'un sauna et d'un jacuzzi, d'un bar et d'un salon et d'une chambre avec un grand hamac pour se relaxer.

C'était super agréable à vivre ! Et à refaire sans hésitation ! On y retournera peut-être même pour tester une autre chambre insolite du domaine.