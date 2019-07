Mon chat vient avec moi en vacances... Ou pas ?

Partir en vacances avec son chat, bonne ou mauvaise idée ? La réponse et les conseils de Bénédicte Flament, vétérinaire, c'était ce matin dans le 6/8 sur la Une Télé.

Le chat et le chien sont basés sur des modes de fonctionnement différents.

Autant le chien est beaucoup plus attaché à son maître qu'à son environnement... Chez le chat, c'est plutôt l'inverse !

Certes, le chat montre de l'affection mais il est néanmoins plus attaché à son territoire, à son environnement et à ses habitudes qu'à sa famille.

Le chat sera beaucoup plus stressé par un changement d'habitudes parce que son fonctionnement est centré sur un territoire. Territoire qu'il aura pris le soin de marquer. Des marquages olfactifs, des repères visuels pour cadrer son espace à lui. Dès lors, tout bouleversement de secteur va générer de l'anxiété.

D'ailleurs, quand on a des perspectives de déménagement, quand on va accueillir un bébé à la maison ou un nouvel animal... Il est recommandé de préparer cela avec son chat.

Et pour un projet de vacances de 10-15 jours... Emmener son chat avec soi n'est peut-être pas la bonne solution. Il n'aura pas le temps de s'adapter à ce nouveau contexte. Il vaut mieux prendre la décision de le laisser dans sa routine et mettre les choses en place pour qu'il puisse rester à la maison ou en tout cas le plus proche de chez lui.