« Mon Bar », la nouvelle Start-Up Liégeoise qui vous aide à choisir votre bar !

Avis aux amateurs des « petits » verres entre amis. Ils nous permettent souvent de décompresser après une longue journée de travail et d’entretenir les liens sociaux.

Si vous avez déjà vos petites habitudes en la matière, vous vous rendez très certainement dans les mêmes bars, tout simplement pour une question d’habitude ou parce que vous ne savez tout simplement pas où vous rendre…

Cette réflexion n’a pas laissé Mélissa et Justine, deux Liégeoises, indifférentes et de cette réflexion est née leur toute jeune Start-Up « Mon Bar ».



Le projet

L’idée est née dans leur esprit il y a deux ans de cela, à cette époque, elles n’étaient encore que deux : Mélissa et Justine. Alors qu’elles se réunissaient dans leur bar préféré, une question leur traversa l’esprit : Pourquoi toujours aller dans le même bar ? La réponse ne fut pas longue : car elles ne connaissaient pas les autres. Incubées au VentureLab, et rejoins par deux nouveaux associés, leur but étant de mettre en place un site web et une application répertoriant tous les bars et lieux de sorties à Liège et de créer des quizz pour aiguillonner le sorteur vers le lieu qui lui convient le mieux.



Mélissa et Justine proposent également des pubcrawling ainsi qu’un système d’abonnement qui permet aux bars d’avoir plus de monde durant les périodes creuses et aux utilisateurs d’avoir des promotions et Happy Hours.



À l’avenir, elles espèrent étendre leur concept à d’autres villes de Belgique, et pourquoi pas, à l’étranger !



Pour les retrouver et avoir plus d’infos, c’est par ici…