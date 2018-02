Moment de détente avec des produits 100 % naturels

Le GAEL MAG du mois de mars est un spécial mode. Ce numéro est dédié à la mode avec un joli focus belge.

Gael Mag

Cette semaine, nous allons vous proposer un concept de beauté 100 % local. De plus en plus de gens ont envie de manger local ou de s’habiller en craquant pour une pièce de créateurs liégeois. Une expérience que l’on peut découvrir au Château des Thermes de Chaudfontaine. Un centre de bien-être dynamique qui ne cesse d’améliorer ses infrastructures et de développer sa palette de service.

De plus, il s’est associé à Copaïa, une marque de cosmétiques naturels spadoise fondée par le duo Gaëtan Milis, pharmacien, et Delphine Roberti, biochimiste et experte en huiles essentielles. Ce duo conçoit des produits pour d’autres marques et, de plus en plus souvent, sous leur propre marque. Ces produits naturels sont, évidement, très bien tolérés par la peau.

L’association entre le Château des Thermes et Copaïba a permis la création d’un rituel baptisé " Plaisir Gourmands ". L’idée de ce soin, en trois temps, c’est de préparer la peau avec un gommage réalisé sur base des formules aux senteurs épicées (cannelle, girofle, cardamome), puis de poursuivre avec une balnéothérapie et enfin un massage carrément divin. Tout cela sur base des produits de Copaïba. Un pur moment de bonheur dont on ressort détendue, apaisée, le corps et l'âme en harmonie.

Vous profiterez d’un soin 100 local centré sur les extraits de plantes qu’on trouve dans les huiles végétales et les huiles essentielles. Vous pouvez vous les procurer sur le site de la marque ainsi que dans certaines boutiques de produits naturels de la province.