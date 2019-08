Moins polluer pour pouvoir débarquer les touristes des navires... Ca se passe à Cannes

La cité balnéaire de Cannes, sur la Côte d'Azur française, imposera aux navires de croisière de limiter la teneur en soufre de leur carburant à 0,1% pour pouvoir débarquer leurs passagers ! Une exigence qui va plus loin que la loi.

Le maire David Lisnard et la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, qui exploite le Vieux-Port de Cannes, a déjà signé une charte en ce sens avec le groupe norvégien Norwegian Cruise Line qui représente 40% environ du trafic à Cannes. Une autre compagnie doit la signer incessamment.

"Les compagnies refusant de signer cette charte se verront interdites, dès le 1er janvier 2020, de débarquer leurs passagers à Cannes", précise un communiqué.

Les émissions de soufre sont déjà limitées à 0,1% en mer du Nord, Baltique et en Manche depuis 2015, sous la pression notamment des Scandinaves. Les bâteaux utilisent un carburant à la bonne teneur, ou un scrubber ou un système équivalent qui permet de neutraliser les gaz toxiques.

En France, la loi nationale a fixé en 2015 la teneur maximale en soufre dans le carburant des navires transportant des passagers à 1,5%, contre 3,5% pour les autres, sauf si l'escale dure plus de deux heures, auquel cas les navires doivent passer au diesel marin à quai (0,1% de soufre).

La quantité maximale de soufre dans le carburant des paquebots et ferries devrait encore baisser en 2020, de 1,5% à 0,5%, ce qui reste cinquante fois supérieur au diesel d'une voiture (0,01% de soufre).

Cannes est le quatrième port de croisière français après Marseille, Ajaccio et Le Havre, et table sur plus de 400.000 touristes en escale cette année.

Les croisiéristes passent en moyenne moins de cinq heures en ville mais la majorité d'entre eux prévoit de revenir par la suite sur la Côte d'Azur. Les retombées annuelles directes et indirectes sont estimées à environ 56 millions d'euros.