Mohamed Salah, la nouvelle sensation du football mondiale tournée vers les autres

Il est égyptien et fait parler de lui sur la planète football actuelle. En parallèle de sa carrière, Mohammed Salah est un joueur de football très engagé. Rencontre...

" Je veux être le meilleur joueur de l’histoire de l’Egypte ". Né dans un petit village du Delta du Nil en 1992, c’est depuis son plus jeune âge que Mohammed Salah est passionné par le football. " Mohamed a fait preuve d’une détermination d’acier depuis son plus jeune âge. Il s’est fixé pour but de concrétiser devant le monde entier et de montrer son talent et sa détermination ", raconte son ancien entraîneur Gamri Abdel-Hamid Al-Saadani.

À 14 ans, il intègre le centre de formation du Caire. Il effectue ainsi plusieurs heures de bus entre le centre et son village où il poursuit ses études. Cette ténacité lui permet, trois ans plus tard, de devenir le plus jeune joueur du championnat égyptien.

Des engagements multiples

Outre sa carrière, Mohamed Salah est un homme tourné vers les autres. En 2017, il soutient une campagne de l’ONU contre les violences faites aux femmes en Egypte. Dans sa région natale, le joueur finance l’installation d’un terrain de foot synthétique, une association qui vient en aide aux pauvres, une école pour filles ainsi qu’une unité de soins intensifs dans un hôpital. " Mohammed aime beaucoup son village ", confie Maher Shtayeh, maire du village de Nagrid.

En décembre 2017, Mohammed Salah a reçu le Ballon d’or africain.