Mobilisez votre école pour Viva for Life!

Avec la mobilisation grandissante des écoles au profit de Viva for Life, nous avons créé un espace qui vous est entièrement dédié dans lequel vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour vous mobiliser avec votre classe ou votre école, pour convaincre votre directeur, votre professeur ou vos élèves de participer à l’action ou de vous renseigner sur la cause et le financement des associations.

Viva for Life, un élan de solidarité

Organisé pour la première fois en 2013 à l’initiative de la RTBF et de VivaCité, l’Opération Viva for Life soutient les associations qui travaillent au quotidien avec les enfants de 0 à 6 ans vivant sous le seuil de pauvreté. Chaque année, du 17 au 23 décembre, trois animateurs s’enferment pendant 6 jours et 6 nuits dans un studio de verre installé sur une place publique et se relayent 24h/24 pour une émission spéciale en direct constituée de disques choisis et payés par les donateurs et des défis réalisés par le public et les personnalités.

L’édition 2017 de Viva for Life qui s’est déroulé sur la Grand-Place de Nivelles a permis de récolter 4.115.330 € et a financé 104 projets différents sur le terrain de la petite enfance en situation de pauvreté. Ces nouveaux records sont venus couronner une semaine intense de conscientisation à cette problématique dans notre pays, car derrière les trois animateurs, toute la RTBF et CAP48 se sont mobilisés à travers 144 heures de direct radio non-stop sur VivaCité, 8 émissions en télévision sur La Une, le web et les réseaux sociaux omniprésents, sans compter les 282 défis (dont 72 dans des écoles) organisés par nos généreux bénévoles qui assurent la collecte des dons sur le terrain.