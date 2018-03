Milmort : L'Orient à notre table

Saviez-vous que le couscous est dans le top 3 des plats préférés des français ? Si vous aimez ce plat du Maghreb vous savez aussi que le confectionner à la maison demande du temps car la quantité de légumes à éplucher et nettoyer est importante et puis, il y a aussi les pois chiches à mettre tremper et cuire… Aujourd’hui, je vous propose de confectionner un couscous maison en 8 minutes !

Vous possédez une baguette magique ?

Pas du tout, mais j’ai rencontré Olivier Machiels, administrateur chez Boubasud.

Boubasud est une entreprise située à Milmort spécialisée dans la fabrication de couscous aux légumes frais et de plats cuisinés comme là-bas... Cette entreprise a été créée en 2006 par un Tunisien qui a souhaité rentrer au pays et c’est ainsi qu’Olivier a racheté l’entreprise en 2015.

Conscient du monde dans lequel nous vivons, des nouvelles tendances et styles de vie, Boubasud apporte une solution concrète aux consommateurs qui ont peu de temps pour cuisiner, mais qui souhaitent se faire plaisir au travers d’un repas sain et facile à réaliser.

Les plats cuisinés c’est pas toujours ça…

Vous imaginez aisément que si je me suis arrêtée chez Boubasud, c’est qu’il nous propose des produits de qualité ! Car loin des plats industriels gorgés d’additifs, Boubasud propose une gamme de produits savoureux mais 100 % naturels, sans colorants ni conservateurs. Les couscous Boubasud reposent sur un procédé de fabrication unique et même breveté.

Vous voulez dire que dans cet atelier on ne travaille que des produits frais ?

Depuis sa création en 2006, l’entreprise met un point d’honneur à travailler avec des partenaires qui partagent ses valeurs et son éthique pour offrir à ses clients une gamme de produits frais aux saveurs de l’Orient. Boubasud sélectionne méticuleusement ses matières premières dont la provenance est majoritairement issue de pays européens (Belgique, France, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas…).

Olivier n’est pas peu fier de rappeler que Boubasud est également certifiée IFS Food, ce qui vous assure un niveau supérieur pour la qualité de sa production de plats préparés (et/ou pasteurisés) avec légumes frais, semoule, sauce, riz, viande de volailles.

C’est tendance aujourd’hui, ces plats conviennent-ils également aux végans ?

Labélisé Vegan au travers du label V-LABEL.EU, ces couscous se veulent avant tout 100 % naturels, basés sur des produits frais et adaptés également aux attentes des végétariens et des végétaliens. Toutefois, les couscous peuvent être également agrémentés de viandes, de poissons ou de crustacés, ce qui vous offre une multitude de possibilités.

En pratique, comment cela fonctionne-t-il ?

Le procédé de fabrication unique de ces couscous permet d’utiliser des produits frais, sans les dénaturer, tout en respectant les normes de conservation en vigueur. Vous avez le choix entre un couscous aux légumes frais que vous mettrez à cuire durant quelques minutes ou sa version pasteurisée qu’il vous suffit de réchauffer. L’avantage de celui aux légumes crus, c’est que vous pourrez choisir le degré de cuisson et garder plus ou moins de croquant à vos légumes.

Dans tous les cas, en moins de 10 minutes, votre repas complet peut-être préparé.

J’ai demandé à Olivier comment préparer et agrémenter ce couscous… (son)

Ont-ils d’autres produits à leur carte ?

Des filets de poulet chakchouka accompagnés de riz et un tajine de volaille aux pruneaux. D’autres produits pourront venir les rejoindre mais comme le rappelle Olivier, pour les confectionner suivant le respect des mêmes exigences, cela prend du temps.

Aujourd’hui, l’ensemble de la gamme Boubasud séduit les plus grandes enseignes telles que Carrefour, Delhaize, Makro, Intermarché, Aldi, Mestdagh, Cora, Cactus, Match, Delfood.

Boubasud

Rue des Alouettes 22

B-4041 MILMORT

Tel. : 04 286 45 75