Miley Cyrus et Mark Ronson... What Else ?

Le musicien britannique Mark Ronson a eu la bonne idée de faire chanter la sulfureuse américaine Miley Cyrus... Puisque Nothing Breaks Like a Heart est un carton et est toujours #1 du classement Tip Top. Un titre dont la vidéo a été tournée à Kiev, en Ukraine, avec des scènes se déroulant sur le nouveau pont Darnytskyi. Un clip audacieux qui dénonce les dérives des armes, de l'Église, du racisme, du consumérisme, des réseaux sociaux, de la pauvreté... Des références à l'actualité américaine. Loic Nottet se positionne confortablement sur la troisième marche du podium. On fire ! Entre les deux, le trio français Trois Cafés Gourmands confirme sa lumineuse présence... A Nos Souvenirs est #2.

Le classement Tip Top de ce samedi 23 mars Top Last Week Move # Weeks Artist Title 1 1 = 8 MARK RONSON feat MILEY CYRUS NOTHING BREAKS LIKE A HEART 2 3 1 10 TROIS CAFES GOURMANDS A NOS SOUVENIRS 3 6 3 11 LOIC NOTTET ON FIRE 4 4 = 16 ELLIE GOULDING CLOSE TO ME 5 12 7 9 JAIN OH MAN 6 8 2 15 BIGFLO & OLI PLUS TARD 7 2 -5 5 SAM SMITH DANCING WITH A STRANGER feat NORMANI 8 7 -1 7 IMAGINE DRAGONS BAD LIAR 9 16 7 2 CALVIN HARRIS GIANT feat. RAG'N'BONE MAN 10 9 -1 5 JAMES ARTHUR REWRITE THE STARS 11 10 -1 4 KID NOIZE WALKING TO THE JUNGLE 12 15 3 5 DERMOT KENNEDY POWER OVER ME 13 14 1 17 MUSTII WHAT A DAY 14 5 -9 18 ANGELE & ROMEO ELVIS TOUT OUBLIER 15 11 -4 10 CALOGERO ON SE SAIT PAR CŒUR 16 18 2 9 JENIFER ENCORE ET ENCORE 17 20 3 5 PINK A MILLION DREAMS 18 19 1 22 PASCAL OBISPO RIEN NE DURE 19 17 -2 17 BLANCHE MOMENT 20 13 -7 9 ENFOIRES ON TRACE 21 27 6 3 AMIR 5 MINUTES AVEC TOI 22 23 1 9 PATRICK BRUEL PAS EU LE TEMPS 23 28 5 3 ELIOT WAKE UP 24 22 -2 6 BOB SINCLAR ELECTRICO ROMANTICO feat ROBBIE WILLIAMS 25 21 -4 18 KENDJI GIRAC TIAGO 26 25 -1 6 SLIMANE NOUS DEUX 27 26 -1 24 DEAN LEWIS BE ALRIGHT 28 31 3 5 AXELLE RED & YCARE D AUTRES QUE NOUS 29 24 -5 17 BON ENTENDEUR LE TEMPS EST BON 30 30 = 15 LADY GAGA & BRADLEY COOPER SHALLOW 31 34 3 4 EMMANUEL MOIRE LA PROMESSE 32 IN 1 BOULEVARD DES AIRS & VIANNEY ALLEZ RESTE 33 36 3 2 ZAPPEUR PALACE ARRACHE LA PAGE 34 IN 1 M POKORA LES PLANETES 35 29 -6 22 LOUANE & JULIEN DORE MIDI SUR NOVEMBRE 36 IN 1 HOSHI & GAETAN ROUSSEL JE VOUS TROUVE UN CHARME FOU 37 38 1 2 WENDY NAZARE TREE 38 32 -6 21 ALICE ON THE ROOF T AS QUITTE LA PLANETE 39 35 -4 20 GRANDGEORGE I LL BE TRYING 40 33 -7 30 GEORGE EZRA SHOTGUN OUT 37 5 LES INNOCENTS APACHE OUT 39 24 HOOVERPHONIC UPTIGHT OUT 40 9 M SUPERCHéRIE

Boulevard des Airs & Vianney : " Allez reste " Après leur Victoire de la Musique pour la chanson originale de l'année qui récompensait leur single "Je me dis que toi aussi", Boulevard des Airs frappe un grand coup et publie un titre enregistré avec Vianney ! Il s'agit du troisième extrait de leur troisième album "Je me dis que toi aussi". Intitulé "Allez Reste", le titre évoque avec beaucoup de pudeur la maladie d'Alzheimer. Boulevard des Airs sera en concert chez nous à Bruxelles le 22/03 à l'Ancienne Belgique.

M Pokora : " Les planètes " Après "My way", un album de reprises de Claude François, M Pokora est bel et bien de retour avec des chansons originales ! Il l'avait annoncé, 2019 sera une année importante avec le lancement de sa gigantesque tournée "Pyramide Tour" en octobre et la parution d'un nouvel album dont on attend encore la date de sortie. Pour faire patienter les fans, M Pokora vient de lancer son nouveau single "Les planètes" accompagné d'une vidéo où on peut l'apercevoir évoquer une romance dans un décor futuriste !

Hoshi & Gaëtan Roussel : " Je vous trouve un charme fou " Originaire de Versailles, Mathilde Gerner est une jeune chanteuse passionnée de culture japonaise qu'on connait mieux sous son pseudonyme Hoshi ("étoile" en japonais). Vous l'avez découverte sur Vivacité grâce à des titres comme "Comment je vais faire" ou encore "Ta marinière" qu'on retrouve sur son premier album "Il suffit d'y croire". A l'occasion de la réédition de l'album augmentée de quelques inédits, elle publie son nouveau single "Je vous trouve un charme fou" dans une version en duo avec Gaëtan Roussel qui n'a jamais caché son admiration pour la chanteuse ! Hoshi sera en concert avec Vivacité le 27/03 à la salle de La Madeleine à Bruxelles.