Miley Cyrus et Mark Ronson en mode fugitifs ? C'est "Nothing Breaks Like a Heart"…

Nothing Breaks Like a Heart, le titre engagé et décapant signé Mark Ronson feat. Miley Cyrus est toujours en tête du classement Tip Top cette semaine ! Le trio français Trois Cafés Gourmands confirme sa belle présence sur le podium... La lumineuse ritournelle A Nos Souvenirs reste #3. Entre les deux, Sam Smith propose un nouveau tube en puissance. Dancing With a Stranger... En collaboration avec Normani, chanteuse et danseuse américaine.

Le classement Tip Top de ce samedi 16 mars Top Last Week Move # Weeks Artist Title 1 1 = 7 MARK RONSON feat MILEY CYRUS NOTHING BREAKS LIKE A HEART 2 7 5 4 SAM SMITH DANCING WITH A STRANGER feat NORMANI 3 3 = 9 TROIS CAFES GOURMANDS A NOS SOUVENIRS 4 2 -2 15 ELLIE GOULDING CLOSE TO ME 5 4 -1 17 ANGELE & ROMEO ELVIS TOUT OUBLIER 6 9 3 10 LOIC NOTTET ON FIRE 7 8 1 6 IMAGINE DRAGONS BAD LIAR 8 6 -2 14 BIGFLO & OLI PLUS TARD 9 12 3 4 JAMES ARTHUR REWRITE THE STARS 10 20 10 3 KID NOIZE WALKING TO THE JUNGLE 11 5 -6 9 CALOGERO ON SE SAIT PAR CŒUR 12 11 -1 8 JAIN OH MAN 13 10 -3 8 ENFOIRES ON TRACE 14 21 7 16 MUSTII WHAT A DAY 15 19 4 4 DERMOT KENNEDY POWER OVER ME 16 IN 1 CALVIN HARRIS GIANT feat. RAG'N'BONE MAN 17 16 -1 16 BLANCHE MOMENT 18 13 -5 8 JENIFER ENCORE ET ENCORE 19 18 -1 21 PASCAL OBISPO RIEN NE DURE 20 17 -3 4 PINK A MILLION DREAMS 21 14 -7 17 KENDJI GIRAC TIAGO 22 15 -7 5 BOB SINCLAR ELECTRICO ROMANTICO feat ROBBIE WILLIAMS 23 23 = 8 PATRICK BRUEL PAS EU LE TEMPS 24 22 -2 16 BON ENTENDEUR LE TEMPS EST BON 25 24 -1 5 SLIMANE NOUS DEUX 26 25 -1 23 DEAN LEWIS BE ALRIGHT 27 27 = 2 AMIR 5 MINUTES AVEC TOI 28 34 6 2 ELIOT WAKE UP 29 26 -3 21 LOUANE & JULIEN DORE MIDI SUR NOVEMBRE 30 29 -1 14 LADY GAGA & BRADLEY COOPER SHALLOW 31 30 -1 4 AXELLE RED & YCARE D AUTRES QUE NOUS 32 28 -4 20 ALICE ON THE ROOF T AS QUITTE LA PLANETE 33 32 -1 29 GEORGE EZRA SHOTGUN 34 31 -3 3 EMMANUEL MOIRE LA PROMESSE 35 35 = 19 GRANDGEORGE I LL BE TRYING 36 IN 1 ZAPPEUR PALACE ARRACHE LA PAGE 37 33 -4 4 LES INNOCENTS APACHE 38 IN 1 WENDY NAZARE TREE 39 36 -3 23 HOOVERPHONIC UPTIGHT 40 40 = 8 M SUPERCHéRIE OUT 39 9 SOPRANO A LA VIE A L AMOUR OUT 38 34 MAROON 5 GIRLS LIKE YOU OUT 37 23 CALVIN HARRIS & SAM SMITH PROMISES

Nouveau dans le Tip Top Mark Ronson et Miley Cyrus drivent le Tip Top ! - © Tous droits réservés Calvin Harris & Rag’n’bone man : “Giant” Depuis ses débuts en 2007, le DJ écossais ne cesse de faire croître sa notoriété et son talent, à tel point que Calvin Harris est devenu aujourd'hui le producteur n°1 à un niveau mondial ! Pour s'en persuader, un petit coup dans le rétroviseur 2018 suffit pour voir qu'il a dominé les charts avec ses tubes "One Kiss" en compagnie de Dua Lipa et "Promises" avec la participation de Sam Smith ! Bien décidé à battre le fer tant qu'il est chaud, Calvin Harris publie un nouveau single pour lequel il a recruté la révélation Rag'n'bone man à qui l'on doit le tube "Human". Le fruit de leur collaboration s'intitule "Giant" et allie une fois de plus les rythmes ensoleillés de Calvin Harris à la voix chaude et puissante de Rag'n'bone man.

Zappeur Palace : "Arrache la page" Zappeur Palace, c'est l'histoire de 4 potes musiciens de Nivelles qui se connaissent depuis l'âge de 12 ans ! Ils se font remarquer avec deux premiers singles ("Overdose" et "Sarcophage") qui leur ouvrent les portent des plus grandes scènes belges parmi lesquelles les Francofolies de Spa ! Ils reviennent en ce début d'année, bien décidés à conquérir les ondes, avec un nouveau titre ultra prometteur intitulé "Arrache la page". Le morceau est composé par Zappeur Palace et écrit par Maxime Legrand accompagné de Benoit du talentueux duo belge Delta qui produit également le titre !

Wendy Nazaré : "Tree" Née à Verviers en 1984, Wendy Nazaré est une chanteuse d'origine portugaise à qui l'on doit notamment "Mon pays" en 2009 ou encore "Lisboa" en duo avec Pep's en 2012 qui fut un véritable carton au Portugal. Après une longue absence, Wendy Nazaré est de retour avec un nouvel album intitulé "Tree" dont la jolie plage titulaire vient de paraître en guise de 1er single !