Mieux se rencontrer grâce à l'improvisation théâtrale !

L'impro relationnelle - La vie du bon côté - 11/09/2019 Florence Pire est sociologue formée à l’approche systémique et improvisatrice, formatrice et coach. Elle utilise les apports de l’improvisation théâtrale pour développer les compétences relationnelles individuelles et collectives. Elle intervient auprès de publics adultes dans des associations, institutions et entreprises de divers secteurs. C’est au sein de l’asbl Ex-pression qu’elle développe différents projets "improvisés" : l’IMPRO-THEATRE et l’IMPRO-CLOWN comme moyens interactifs, innovateurs et mobilisateurs pour renverser le mode habituel d’apprentissage.