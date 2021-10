Michelle Obama célèbre 29 ans d’amour avec Barack dans un cliché 'avant-après' inédit

L’épouse de l’ancien président américain a diffusé un montage 'avant-après', comportant une photo du couple à ses débuts, enlacé dans un fauteuil, et une autre très récente, dans une position similaire.

"Comment ça a commencé vs. comment c’est maintenant. Joyeux anniversaire Barack. Je t’aime !" a-t-elle écrit en légende de cette double-photo. Son mari s’est également exprimé plus longuement, reprenant la seconde photographie : "Joyeux anniversaire, Miche ! Au cours des 29 dernières années, j’ai adoré voir le monde apprendre à te connaître non seulement en tant que fille du South Side, mais aussi en tant que mère, avocate, cadre, auteur, première dame et ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi".

Des mots tendres qui ont évidemment touché leurs fans. Les deux publications ont déjà récolté chacune plus de 3 millions de likes. Un chiffre pas si étonnant au vu de leur immense communauté sur Instagram : respectivement 47 millions et 35 millions de fans pour l’ancienne Première dame et l’ancien président des États-Unis.