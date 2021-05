Michel Sardou regrette sa mauvaise blague et sa dispute avec Johnny Hallyday : "J’ai été maladroit"

Cette déclaration jugée raciste par de nombreuses personnes avait été aussi froidement accueillie par le Taulier, qui ne lui a jamais pardonné.

Dans la séquence du Portrait de la semaine de Sept à Huit, Michel Sardou a regretté une nouvelle fois ces paroles déplacées. "On était deux frères, pendant des années et des années. Et puis nous nous sommes fâchés. Enfin… Il s’est fâché. À cause de moi, je le reconnais volontiers. J’ai été très maladroit. J’ai fait une improvisation sur scène qui se voulait moqueuse. Quand on fait de l’improvisation, les mots sortent avant la pensée".

►►► À lire aussi : George et Amal Clooney bientôt voisins de Brad Pitt en France

Le chanteur de 74 ans a toutefois voulu nuancer son discours. "J’ai dit : 'Ça va être difficile de les mettre sur des skis'. Parce qu’il venait d’acheter un chalet en Suisse" justifie-t-il, arguant que cette blague n’était "ni drôle ni méchante", et réfutant les accusations de racisme. "Cela n’a rien à voir avec le racisme. Il avait trouvé que c’était méchant pour ses filles, que je me moquais de ses filles qu’il adorait. Mais il n’y avait pas de racisme là-dedans, même dans mon improvisation, ce n’était pas du tout raciste. Cela s’est arrêté là et on n’a jamais pu se rapprocher. Mais c’est de ma faute donc il avait raison".