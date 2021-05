Michel Sardou : le jour où Ray Charles l'a dégoûté de la drogue chez Elizabeth Taylor

Les soirées étaient très arrosées chez la star d’Hollywood et la cocaïne circulait, dans des vases, aux yeux de tous. Le chanteur français, au milieu du gratin américain, n’en a goûté qu’à une reprise… et ce fut la seule fois de sa vie, tout cela grâce à… Ray Charles.

"J’ai voulu goûter car je me suis dit : 'Je ne veux pas mourir con, il paraît que cela fait des trucs formidables'. Je me suis donc fait une ligne, je l’ai respirée" raconte-il. Il se met ensuite à jouer au piano qui trônait dans un coin. "Je me croyais seul et je jouais, cela venait, c’était bien, il y avait des descentes harmoniques formidables. Un type s’assied à côté de moi, c’était Ray Charles. Il me demande : 'Vous êtes content de ce que vous avez créé ?'. Je réponds : 'Écoutez c’est formidable'. Il me dit : 'Vous avez fait un Mi-Majeur, sans arrêt'. Évidemment ce n’est pas terrible".

La réponse de l’icône de la soul résonne encore dans sa tête : "'Moi je me drogue, parce qu’il me manque quelque chose, je suis aveugle. Mais vous vous avez vos bras, vos jambes, vos yeux, votre voix, vous êtes normal. Ce qui risque d’arriver c’est que la drogue vous prenne quelque chose'. Je n’ai plus jamais, je vous le jure, touché à quoique ce soit".