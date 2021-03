Michel Sardou, cas contact de Roselyne Bachelot : il rassure ses fans

Le chanteur de 74 ans s’est exprimé, avec humour, sur cette situation malencontreuse dans Le Parisien ce dimanche 21 mars.

"Je ne vous dirai pas que je suis gai comme un pinson, mais je suis en forme. J’attends de me faire tester mercredi. On m’a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid" a-t-il confié avec une pointe de sarcasme. "Je m’étais dit : 'J’ai l’honneur de recevoir cette décoration qui me fait très plaisir… Ce serait trop bête de ne pas la prendre…' Et je tombe là-dessus. En plus, c’est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? A part un peu l’été dernier, je n’ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme m’a carrément cloîtré. C’est long, j’en ai marre".