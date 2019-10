"Mes sentiments, mes besoins"... Et si on jouait ?

- - © Tous droits réservés

Edith Marichal a développé ce jeu de cartes " Mes sentiments, mes besoins " pour permettre à tout un chacun de décoder ses sentiments et de faire facilement le lien entre ceux-ci et les besoins authentiques.

Etre conscient de ses besoins (assouvis ou non), permet de se connaître mieux et ainsi de poser des actions en lien avec les dits besoins. Lorsqu’on agit pour soi ou pour les autres, on devient acteur à part entière de sa vie.

L'apprentissage passe par le jeu

A portée de SOI !

Ce jeu est lié par un petit anneau et permet du coup, dès que vous avez un mal-être, d'y acccéder facilement. On peut ainsi en l'instant même identifier ce que l'on ressent et de voir quels sont les besoins afférents à ce ressenti du moment. Ca donne déjà une idée de ce que je peux faire une fois ce ressenti détecté. La démarche déjà est intéressante en soi car elle incite à se petit réflexe de se tourner vers soi, de se poser, de s'interroger - de se comprendre pour agir en fonction. C'est une invitation ludique à s'écouter, à se positionner, à se situer par rapport à une situation - par rapport aux autres et de pouvoir envisager l'action dans la foulée.

Pour se connaitre soi, il y a quatre phases importantes :

Prendre conscience de ce qui se passe en soi - en notre corps,

Mettre les mots,

Mettre en lien les besoins,

Agir et faire quelque chose - prendre la responsabilité de ce qui nous arrive.

Ludique - efficace et tout public...

Ce jeu est facilement utilisable pour n’importe quel public, pour la famille (avec les enfants, les adolescents, pour les couples), en maison de soin tel que l’hôpital ou la maison de repos (médecin-patients, infirmier(ère), aide-soignant(e), pour les mouvements de jeunesse (clubs, scouts, guides…), pour les psychologues, pédagogues, logopèdes, coachs…

"Mes sentiments, mes besoins"... C'est une troisième édition que vous pouvez découvrir et partager en un clic : https://item-evolution.com/cartes-emotions/