MC Solaar en interview dans le "Tip Top" !

On était sans nouvelles de MC Solaar depuis 2007 et son album "Chapitre 7" sur lequel on retrouvait son dernier gros succès avec "Da Vinci Claude".

Depuis, mis à part une discrète compilation en 2010, c'était la traversée du désert pour Claude M'Barali de son vrai nom.

Il est de retour avec son incroyable plume et un huitième album intitulé "Géopoétique" paru il y a quelques semaines.

Vous en connaissez déjà "Sonotone" et "Eksassaute", mais MC Solaar sera notre invité pour évoquer ce retour plus en profondeur !

Il sera dans :

- le Tip Top Le Classement ce samedi 27/01 entre 10h30 et 13h00

- le Tip Top La Quotidienne du lundi 29/01 au jeudi 01/02 entre 19h et 20h !

Et déjà en interview vidéo ci-dessous :