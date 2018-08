Matthew Bellamy partage un extrait d'un nouveau morceau de Muse

Le leader de la formation britannique a annoncé la sortie d'un nouveau single "The Dark Side" en postant une vidéo de sa personne jouant un solo de guitare sur Instagram .

Le NME rapporte que le groupe de Matthew Bellamy, Muse est actuellement en train de travailler sur un nouvel album, prévu pour le mois de novembre prochain. Le journal britannique ajoute que le musicien avait déjà évoqué l'existence du titre "The Dark Side" et avait même précisé qu'il s'agissait du morceau préféré du groupe. En juillet dernier, la formation avait dévoilé le clip de "Something Human", qui sera à retrouver sur le prochain opus de Muse.