Matt Simons revient avec un tube en puissance !

Cet chanteur-compositeur-interprète américain a explosé chez nous en 2015 avec son titre "Catch & Release" qui a connu un succès phénoménal.

Matt Simons est de retour et annonce son troisième album pour cette année.

Il est précédé d'un single éclaireur intitulé "We can do better".

Avec son refrain enjoué, ultra optimiste et ses cuivres festifs, Matt Simons nous propose un tube en puissance pour venir déchirer la grisaille ambiante.

Il est à découvrir tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité