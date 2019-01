Matt Simons accouche d'un nouveau hit en puissance !

Très discret, Matt Simons est pourtant actuellement le singer-songwriter de tous les superlatifs !

Cet artiste issu de Brooklyn totalise déjà 500 millions de streams, plus d'un millions de singles téléchargés et déjà deux singles qui se sont classés en tête de l'airplay européen : les excellents "We can do better" et "Catch & Release".

On peut donc affirmer qu'une certaine attente se fait sentir quant à la parution de son deuxième album attendu ce 5 avril.

Intitulé "After the landslide", il vient d'être annoncé par "Open up", un single éclaireur mélodieux, accrocheur et positif qui augure du meilleur pour le reste de l'album !

Découvrez sans plus attendre ce hit en puissance ci-dessous et retrouvez également Matt Simons dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !