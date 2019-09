Marre de courir ? ... Adoptez la Slow Attitude !

To de Go goooo .... Top départ, top chrono, le réveil sonne et c'est parti pour une course contre la montre qui n'en finit pas de tourner à vive allure et plus vite que de raison ! Une vie à en perdre la tête, à en perdre le sourire et la raison, à s'éparpiller par ci, à courir par là ...

Contrairement au Lapin d' Alice au pays des merveilles qui court sans cesse après le temps, la "slow attitude" invite à ralentir, à contempler et à prendre son temps pour booster son capital santé et bien-être !

Ces moments font partie de la "slow attitude", un nouveau mode de vie qui promeut les bienfaits de la lenteur. Dans un monde marqué par la vitesse et l'efficacité, le fait de prendre son temps, de paresser est souvent vu comme négatif. Pourtant, les partisans de ce mode de vie affirment qu'il améliore la qualité de vie et qu'il permet, à terme, d'être plus performant.

Qu'est-ce que la "slow attitude" ? Ce mouvement - popularisé en 2005 par la publication de L'Éloge de la lenteur (Poche Marabout) du journaliste canadien Carl Honoré - a pris son essor ces dernières années dans des domaines aussi variés que la gastronomie, la science, le marketing, le design ou encore la santé.

Cette philosophie promeut les avantages de prendre son temps au lieu de courir sans cesse après lui. Car de cette course effrénée, "il résulte un constant décalage entre ce que nous attendons de la vie et ce que nous en obtenons, lequel nourrit le sentiment que nous n'avons jamais assez de temps". Alors pour remédier à cette frustration, il conseille de "trouver un meilleur équilibre entre activité et repos, travail et temps libre." C'est là le principe même de la "slow attitude".