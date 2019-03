Mark Ronson et Miley Cyrus drivent le Tip Top !

Quand le musicien britannique Mark Ronson met en vedette la chanteuse américaine Miley Cyrus... Ca décape et ça donne Nothing Breaks Like a Heart. Un titre engagé truffé de références à l'actualité américaine. #1 du Tip Top cette semaine !

La vidéo a été tournée à Kiev, en Ukraine, avec des scènes se déroulant sur le nouveau pont Darnytskyi. Un clip audacieux qui dénonce les dérives des armes, de l'Église, du racisme, du consumérisme, des réseaux sociaux, de la pauvreté...

A noter que certaines chaînes musicales diffusent le clip mais floutent les scènes de strip-tease ainsi que la scène où on voit les fesses de Miley Cyrus.

Le Close To Me d'Ellie Goulding semble se plaire sur le second échelon du podium et confirme le retour réussi de la chanteuse et guitariste britannique qui a fait appel pour l'occasion au DJ Diplo et au rappeur Swae Lee.

Le trio français Trois Cafés Gourmands accède cette semaine au podium... A Nos Souvenirs est numéro 3 du classement. Quand trois amis d'enfance font de la musique avec le coeur... Ca réchauffe tous les coeurs ! C'est lumineux, dansant et rafraîchissant !