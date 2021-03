Marine aux mains d'argent : cette spécialiste en maquillage permanent reconstruit les seins des femmes

Redonner confiance en trois étapes

Dans le cadre de la reconstruction d'aréoles mammaires, Marine de Hoffmann a recours à ce qu'on appelle "la dermopigmentation réparatrice". Une solution qui permet un résultat naturel et particulièrement réaliste pour les femmes ayant subi une mastectomie. Pour pouvoir réaliser ce type de "tatouage paramédical", il est nécessaire d'avoir suivi une formation particulière : "J'ai suivi la formation de Carole Evrard, championne du monde de maquillage permanent en 2015-16. Celle-ci s'étale sur deux jours : l'aspect théorique durant le premier jour et la pratique le lendemain."

Une fois le diplôme en poche, Marine a pu exercer à cet effet et venir en aide aux femmes qui ont osé se lancer... Cette reconstruction se déroule en trois étapes : "Dans un premier temps, je rencontre ma cliente et on discute de ses attentes et de ses envies. Ensuite, on prend passe à la deuxième étape ; on prend les mesures, on redessine la forme de l'aréole - soit en s'aidant du sein existant, soit en fonction des envies de la cliente si malheureusement, elle n'en a plus du tout. Enfin, on recrée des mélanges et on essaie de se rapprocher le plus possible de notre objectif. Grâce à des aiguilles, je pigmente et je crée un jeu d'ombres et de lumières pour un résultat le plus réaliste possible."

Notre experte souligne à quel point c'est important ce genre d'étape car ça permet "de redonner confiance, de retrouver sa féminité, son corps de femme. Et cette boucle d'aréole mammaire vient clore un chapitre assez douloureux après un cancer du sein donc ce dessin permet de passer à autre chose..." Une technique peu douloureuse pour ses patientes, la plupart ayant subi de la radiothérapie ou une chimiothérapie, ce qui réduit leur sensibilité. Quant aux contre-indications, "il faut attendre minimum 9 mois post-traitement pour pouvoir pratiquer une reconstruction. Je demande toujours l'avis médical avant de pratiquer ce genre de reconstruction. Par ailleurs, la prudence est de mise concernant les maladies dermatologiques, auto-immunes et chroniques."