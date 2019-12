Marie-Thérèse : "Un vrai sapin c'est quand même plus gai qu'un bête bazar en plastique !"

À Amay, le nouveau sapin en plexiglass installé sur la Grand-Place ne passe pas. La commune explique avoir fait ce choix pour des questions d’économie et d’écologie. Le sapin qui décore une commune doit d’office être un vrai sapin ?

Depuis quelques jours, un sapin trône sur la Grand-Place d’Amay ce qui suscite la polémique au sein de la commune, c’est ce que l’on peut lire dans La Meuse ce matin. Cette année, le choix a été fait d’acheter un sapin en plexiglass éclairé par des leds et qui sera réutilisable pendant plusieurs années. Le coût de ce sapin est de 3500€ alors qu’un sapin naturel de la même hauteur revient, lui, à 1500€ sans pouvoir être ressorti plusieurs Noël de suite. Des habitants parlent d’un non-respect des traditions ? ce qui n’est pas sans rappeler la polémique d’il y a plusieurs années à Bruxelles, d’autres estiment cependant qu’il s’agit d’un choix très écologique.

Le sapin qui décore une commune doit d’office être un vrai sapin ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Marie-Thérèse de Villers-le-Bouillet, le vrai sapin est indispensable : "La commune d'Amay est une commune écologique. Or, je ne comprends pas comment on peut dire que c'est un sapin écologique. Je trouve qu'il faut prendre un vrai sapin avec une racine. Les pépiniéristes ils vont faire quoi ? Ils vont vendre que des sapins artificiels ? Je suis d'origine ardennaise donc je sais de quoi je parle. Vous imaginez tout ceux qui plantent des sapins, ils vont faire quoi ? Cela me choque... Et ce sapin en plexiglass, ils vont le garnir avec quoi ? Et les gens qui vendent des décorations ? Moi, je trouve qu'il faut un vrai sapin (...) Je sais que ce n'est que pour quinze jours, trois semaines maximum donc pourquoi on ne pourrait pas en mettre un vrai ? C'est quand même plus gai un vrai sapin qu'un bête bazar en plastique !".