Marie : "Ces enfants ont assez souffert... Je ne vois pas pourquoi il faut leur retirer leur mère en plus"

À ce propos, pour Marie de Ciney, c'est important de rapatrier les enfants avec leur maman : "Ce sont des enfants qui ont D2J0 souffert donc je ne vois pas pourquoi il faut leur retirer leur maman en plus. Ils sont dans la souffrance, ils ont faim, ils ont soif, ils sont mal soignés et de ce que j'ai vu à la télé, il y en a qui n'ont plus de bras. Tout le monde trouve ça normal alors que l'État a assez d'argent que pour les faire revenir. C'est l'État qui doit se bouger et ce, sans demander l'opinion du peuple".

"C'est leur choix, leur décision !"

Angela, une auditrice originaire de Forest, ne partage pas du tout l'avis de Marie ce matin : "Ce n'est pas une catastrophe si le lien est rompu. Les mamans ont choisi d'aller là-bas. Pour les enfants, je suis tout à fait d’accord parce qu'ils n'ont pas choisi. Ce sont des innocents comme tous les enfants. Mais, les mamans, ça me fait peur de les retrouver dans un tram ou dans un bus. [...] Bien sûr, elles peuvent revenir et aller en prison mais est-ce qu'elles vont y rester ? Tous les gens qui sortent de prison ne font plus rien".

Quant à Jessica d'Oupeye, elle insiste beaucoup sur le fait que c'est le choix et la décision de ces mamans : "Ce n'est pas important pour moi. C'est leur décision. Neuf fois sur dix, c'est pour aller dans des groupements terroristes ou autre. C'est leur choix, leur décision. Et après, parce que ça se passe mal là-bas ou parce que ça ne va pas, il faut les rapatrier... On ne va plus s'en sortir ici ! À partir du moment où elles s'engagent dans des mouvements radicaux... Elles ont fait le choix d'aller là-bas et de suivre ou non leur mari. [...] Il y a plein d'enfants en Belgique qui souffrent aussi. Après, si on joue sur les sentiments, c'est vrai que c'est malheureux pour les enfants qui n'ont rien demandé mais si on fait ça, on va ramasser pas mal de monde. Le passage par la prison ne me rassure pas mais je suis un peu sceptique sur le fait de les faire revenir. [...] Et honnêtement, l'OCAM (Organe de coordination pour l'analyse de la menace) qui contrôle tout ça ne me rassure pas non plus. On fait un petit peu ce qu'on veut en Belgique, on envoie, on rapatrie... [...] Mais l'enfant n'y peux rien ça, c'est certain !".

N'hésitez pas à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C'est vous qui le dites".