Mariah Carey revient avec un nouvel album et un concert de Noël à Bruxelles !

On était sans nouvelles de la diva américaine depuis 4 ans et son album "Me I m Mariah The Elusive Chanteuse" qui est loin d'avoir marqué les oreilles.

Mariah Carey reviendra ce 16 novembre avec un quinzième album intitulé "Caution" qu'elle défend déjà sur scène depuis quelques mois aux Etats-Unis et en Asie.

La diva sera de retour en Europe pendant tout le mois de décembre pour une tournée thématique intitulée "All I Want for Christmas is you Tour" basée sur son hit de Noël du même nom !

Elle sera sur la scène de Forest National le 14 décembre pour un show type Music-Hall acclamé par la critique !

En attendant cette date, découvrez ci-dessous la vidéo du prochain single extrait du nouvel album, il s'intitule "With You" !

