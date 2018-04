Maria Callas revient en concert à Bruxelles... sous forme d'hologrammes

La cantatrice Maria Callas, bien que disparue depuis 40 ans, se produira le 27 novembre prochain au Bozar, à Bruxelles, lors d'un concert en hologramme, annonce Gracia Live lundi. La technologie Base Hologram permettra au public de profiter des plus grandes interprétations de la virtuose, se réjouit l'organisateur de ce spectacle atypique.

Maria Callas est décédée à l'âge de 53 ans et a "révolutionné son art dans les rôles de Norma, Tosca et Violetta ou en interprétant le fameux air de Puccini, 'O Moi Babbino Caro'", rappelle Gracia Live.

Pour lui rendre hommage, un concert sera organisé le 27 novembre au Bozar lors duquel la cantatrice, sous forme d'hologramme, sera accompagnée d'un orchestre symphonique composé de 60 musiciens. Des enregistrements originaux, intégralement remasterisés, seront utilisés.

Le spectacle a été imaginé par Stephen Wadsworth, directeur du département lyrique de la Juilliard School à New York, et est déjà passé par plusieurs théâtres ayant accueilli Maria Callas, tels que La Scala ou le Met, précise Gracia Live.

Les tickets seront mis en vente à partir de mercredi.

D'autres artistes ont déjà été ressuscités grâce à la technologie des hologrammes. En 2014 Michaël Jackson faisait son grand retour lors des Billboards Music Awards. Les avis des fans à l'époque étaient mitigés. Plus récemment, l'année passée un spectacle sur les idoles des années 70 a fait revivre Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel. Leur hologramme était à l'affiche du spectacle "Hit Parade". Chaque hologramme de ce spectacle a coûté 500.000 euros pour proposer en tout une heure et demi de divertissement!