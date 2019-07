Margarita avec ou sans alcool: les recettes de notre barman Vivre Ici

Tout l'été, on s'accoude au bar d'Alain Vervoort, notre super barman. Chaque semaine, il nous donne une idée cocktail déclinée avec ou sans alcool. Aujourd'hui, il s'intéresse (et nous intéresse) à la Margarita. Santé!

MARGARITA

Recette du Cocktail

- 5 cl de Tequila 100% agave Jose Cuervo Traditional

- 2 cl de Triple Sec, Style Cointreau

- 2 cl de jus de citron vert fraîchement pressé

Décoration : Givrage au sel et quartier de citron vert sur le bord du verre

Technique : Shaker, Frapper tous les ingrédients avec de la glace. Ensuite, filtrer finement dans le verre refroidi.

Type de verre : Margarita, capacité de 24 cl

Truc du Pro

Pour le givrage au sel, on humidifie avec du citron vert la moitié du bord extérieur du verre et on trempe dans du sel, le sel ne s’accrochera que sur la partie humide. L’autre moitié du verre laissera la possibilité de boire sa Margarita sans sel, pour ceux qui n’apprécient pas …

De plus, il ne faut pas oublier que la garniture n’est pas un des ingrédients de la recette mais bien un supplément qui peut être consommé seulement si l’on en a envie ! Si vous trouvez plus joli de saler l’entièreté du bord du verre, il faut alors humidifier toute la partie extérieure du verre.

Comme pour beaucoup de cocktails, le résultat sera bien meilleur avec un tequila premium c’est-à-dire de bonne qualité. Il faut bien regarder l’étiquette et choisir un 100 % Agave. Si 100% n’est pas indiqué, cela veut dire que c’est un Tequila Mixto qui contient du sucre de canne.

Les verres à Margarita sont reconnaissables par leur forme en double-contenant qui lui donne un aspect original à l’ensemble, qui fonctionne particulièrement bien avec la glace de type granité. Préférez les plus petits verres pour les boire sans glace. Les plus grands conviennent parfaitement aux recettes frozen ou slushy.

L’histoire de ce verre est surprenante : les verres auraient été inventés à Mexico en recyclant des bouteilles de Coca-Cola défectueuses à la sortie d’usine. Par la suite, l’usine de production de bouteilles aurait fermé mais la production de verres à Margarita aurait continué.

Histoire

Comme pour beaucoup de cocktails classiques, il y a peu d’ingrédients.

Le cocktail Margarita est à base de Tequila. A ne pas confondre avec Margherita qui fait référence à une pizza !

Beaucoup de Bartenders revendiquent la paternité de sa création. La seule chose dont je suis certain, c’est que c’est un cocktail très dangereux en version frozen dans les machines à Margarita. Ça se boit comme du petit lait et quand on le sert dans une chope comme dans les bars Tex Mex, je ne vous dis pas le résultat.

La plupart des Bartenders pensent que l’origine du nom " Margarita " fait référence au prénom, donc plein de Margaret, Marjorie ou Margarita. Mais d’autres Bartenders font référence à Margarita Island, une île qui était une destination très prisée des touristes…

On peut considérer que c’est une variante d’un Tequila Sour ou d’un Tequila Sidecar… Le Sidecar qui est à base de Cognac et de Triple Sec Merlet.

Le moins qu’on puisse dire de ce cocktail, c’est qu’il ne manque pas de sel !

Recette du Mocktail

Virgin Margarita Passion

- 1 cl sirop Monin d’Agave

- 2 cl sirop Monin de Triple Sec

- 2 cl de jus de citron vert fraichement pressé

- 10 à 15cl de jus de fruits de la passion Caraibos

Décoration : Givrage au sel et quartier de citron vert sur le bord du verre

Technique : Shaker

Type de verre : Margarita, capacité de 24 cl