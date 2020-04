Marcia Cross de Desperate Housewives rend hommage à Shirley Knight

L'actrice Shirley Knight s'en est allée ce 22 avril à l'âge de 83 ans a informé sa fille sur les réseaux sociaux. Marcia Cross, avec qui elle a joué dernièrement dans la série à succès Desperate Housewives lui a notamment rendu hommage.

Shirley Knight avait été nommée aux Oscars comme meilleur second rôle dans The Dark at the Top of the Stairs en 1960 et dans Sweet Bird of Youth en 1962. Elle a également remporté un Tony Awards en 1976 pour son rôle de Marilyn Monroe au sein de la comédie musicale américaine Kennedy's Children et avait joué dans Pour le pire et pour le meilleur avec Jack Nicholson.

On l'a vue également dans de nombreux téléfilms et séries télévisées dont Desperate Housewives où elle jouait Phyllis, la mère de Rex Van de Kamp, le mari de Bree Van de Camp, rôle détenu par Marcia Cross.

L'actrice américaine serait décédée de "cause naturelle" selon le Hollywood Reporter.