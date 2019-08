Mamy a décidé de faire du crossfit !

C'est le buzz du jour déniché pour nous par Marion Jaumotte ! Et c'était ce matin dans le 6/8 sur la Une Télé.

A 72 ans, Lauren Bruzzonne, ancienne avocate et professeure de droit a souhaité un nouveau défi : se lancer dans le crossfit. Une discipline sportive intense qui allie musculation, haltérophilie, endurance et gymnastique.

Même si cette américaine dynamique a déjà pratiqué la danse classique et le fitness, son but principal à travers le crossfit c'est d'arriver à soulever des poids assez lourds et parvenir à faire des tractions !

Encore une jolie preuve que faire de l’exercice n’est pas une question d’âge. Au vu des résultats en 3 semaines seulement, son coach est d'ailleurs plutôt fier d'elle !