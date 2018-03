Mal de dos, acouphènes, diabète... Les nouvelles solutions high-tech qui vont révolutionner le quotidien

Fin janvier, les innovations technologiques dans le domaine de la santé étaient présentées au grand public à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Zoom sur les solutions innovantes pour prendre en charge sa santé.

Vaincre le mal de dos

Les Journées nationales en innovation santé seront l'occasion cette année de tester les ceintures lombaires conçues par la société française Auris pour lutter contre le mal de dos et la douleur. Les produits intègrent dans le textile des aimants thérapeutiques visant à soulager les douleurs musculaires, mais aussi articulaires, rhumatismales, dorsales, migraineuses. Elles ont été testées efficacement auprès de patients souffrant de douleurs chroniques liées à des lombalgies.

Pour découvrir l'innovation : www.aurismagnetic.com/ceinture-lombaire-actiflux-m-85-a-110-cm.html

Soulager les acouphènes

Mis au point par trois entrepreneurs français en partenariat avec la fondation de l'Audition, ce bandeau connecté muni de capteurs, Zeta, permet de réduire l'impact des acouphènes - ces sifflements ou bourdonnements d'oreille handicapants au quotidien - en mesurant l'activité du cerveau spécifiquement liée aux acouphènes. Le dispositif, qui ne remplace pas une consultation chez un ORL, s'accompagne d'un programme d'entrainement composé de séances de quinze minutes par jour, pendant 4 à 6 semaines, afin de rééduquer les rythmes cérébraux liés aux acouphènes.

Pour découvrir l'innovation : www.zetascience.tech

Un pancréas artificiel pour traiter le diabète

Dévoilé il y a tout juste deux semaines au CES de Las vegas, le "pancréas artificiel" autonome développé par la société Diabeloop SAS avec d'autres partenaires fera l'objet d'une présentation lors des trois journées à la Cité des Sciences et de l'industrie. Véritable avancée thérapeutique pour les malades atteints de diabète de type 1, il est constitué d'un capteur de glycémie en continu et d'une pompe patch miniature. Les informations sont transmises à un smartphone via Bluetooth dont les algorithmes calculent la dose d'insuline à injecter et transmettent l'information à la pompe, sans intervention du patient.

Pour découvrir le dispositif: www.diabeloop.fr

MyReVe, pour vaincre ses phobies

Comment vaincre ses phobies ? Cette nouvelle plateforme web, My ReVe, met à disposition une thérapie par réalité virtuelle pour immerger les patients atteints de peurs chroniques dans un scénario ou environnement créant l'angoisse grâce au port d'un casque VR. Le dispositif est utilisé à l'Hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris pour soigner la claustrophobie et la peur du vide. La psychiatre responsable de l'accompagnement sera présente pour échanger avec les visiteurs. A noter que l'innovation sera également présentée lors du salon Virtuality E du 9 au 10 février au CENTQUATRE à Paris.

Pour découvrir la thérapie : www.myreve.fr

