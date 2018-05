Maitre Gims, Slimane et Vitaa fans de la série "Casa de Papel"? (le titre complet)

Décidement "Casa de Papel" n'arrête plus de faire le buzz... Après un succès monumental auprès des aficionados de Netflix, les titres de la bande-originale continue d'être repris et ré-interprètés. Ici, c'est Maître Gims qui lève le voile sur cette reprise avec un teaser sur son compte Instagram...

Quand Slimane, Maitre Gims, Dadju et Vitaa se prennent pour Berlin, le professeur ou encore Tokyo, on les retrouvent ensemble en studio pour réinterpréter "Bella Ciao", une chanson phare de la série espagnole!

Avant les coaches, les talents de The Voice...

Maitre Gims, Slimane et Vitaa fans de la série "Casa de Papel"? - © Tous droits réservés

Si vous avez suivi la saison 7 de The Voice Belgique, vous aurez peut-être remarqué la ressemblance entre l'un des talents Fabiola Legrain et l'actrice qui interprète "Tokyo". Fabiola, qui faisait partie de l'équipe de Bj Scott, avait d'ailleurs repris la chanson générique de la série "My life is going on" de Cecilia Krull sur sa page Facebook.