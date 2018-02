Mais t'es où? Aux Francos! Vianney sera cet été à Spa!

L’affiche de la 25ème édition des Francofolies de Spa s’étoffe encore et devient même carrément folle, avec la confirmation ce lundi matin de la venue de Vianney dans la perle des Ardennes: une exclusivité totale festival d’été. La cruche percée viendra donc se remplir d'eau ferrugineuse.

En plus de Vianney, Blanche, Tim Dup, La Smala, Daan, Clara Luviani, Daran et Bacon Caravan Creek sont également annoncés à Spa en juillet. Tous ces nouveaux noms viennent ainsi s’ajouter à Lost Frequencies, Francis Cabrel, Calogero, Romeo Elvis x Le Motel, Christophe Willem, Henri PFR, Girls in Hawaii, Typh Barrow, Caballero & Jeanjass, Ozark Henry, The Human League, Soldout, Léa Paci, Arcadian et tous les autres...

Rappelons que tous ces artistes sont inclus dans l’abonnement unique Francopass et que, comme chaque année, vous pourrez vivre le festival sur VivaCité.