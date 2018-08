Madonna bientôt de retour...

Cela fait trois ans que les fans de Madonna attendent un nouvel album. Leur patience devrait être récompensée d'ici la fin de l'année. L'artiste, qui fêtera ses 60 ans le 16 août prochain, fait la une ce mois-ci du Vogue Italia. L'occasion de se confier sur sa vie personnelle mais également sur ses prochains projets.

Pour le moment, aucune information n'est disponible sur ce fameux opus mais ses prochains morceaux devraient certainement être influencés par la musique portugaise puisque la star s'est récemment installée à Lisbonne.

"J'ai rencontré tout un tas de musiciens incroyables, et j'ai fini par travailler avec eux sur mon nouveau disque. Lisbonne a influencé ma musique et mon travail. Comment en serait-il autrement ? Je ne vois pas comment j'aurais pu vivre cette année sans être abreuvée par cette culture", confie Madonna à Vogue Italia.

Cet album, le premier en trois ans, marquera les retrouvailles entre la reine de la pop et le producteur Mirwais qui avait déjà collaboré sur "Music", "American Life" et "Confessions on a Dancefloor".

En mai dernier, Madonna avait teasé l'arrivée d'un nouvel album sur les réseaux sociaux en postant une photo d'elle accompagné du titre "Beautiful Game".