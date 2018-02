Mademoiselle Nineteen sort un album très très très sixties !

A la sortie de son nouveau clip sur le titre " Je t’aime aujourd’hui ", Mademoiselle Nineteen revient avec un nouvel album.

Retour sur cette jeune artiste originaire de Marchin:

C’était il y a 5 ans, retour sur sa carrière. En 2012, elle évoquait ses premiers amours sur des refrains pop signés par Jacques Duvall le parolier de Lio (à qui on doit entre-autres le hit Le Banana split).

On la dit petite sœur spirituelle de France Gall ou Lio.

Après un album, 50 concerts, une tournée passant par l’Angleterre et la Chine, Mademoiselle Nineteen revient avec un nouvel album très 60ties intitulé " Liverpool " et enregistré également dans cette même ville.

L'artiste raconte son expérience lors de l'enregistrement de l’album : " On jouait dans un grenier, l’espace était minuscule, il y avait de la buée sur les vitres, des éclairs claquaient dans la nuit. Un truc assez irréel qui m’a inspiré le titre de l’album : Liverpool ".

Dix chansons qui sentent le soufre, la sueur, l’urgence, la féminité et l’insouciance. Des chansons où il sera question de gueule de bois, de lendemains qui déchantent, de mecs qui changent de couleurs parce qu’ils ont peur ou de filles qui pleurent. Beaucoup de personnes ont travaillés sur le projet, Jacques Duvall, Doriand, Rudy Léonet, Charles Baptiste et Elisabeth Jutel du groupe Français Double Françoise, Pierre Mikaïloff (ancien parolier de Jacno) et aussi la famille, puisque son père Marc Morgan et son frère Maxime se sont laissés inspirer par la jeune femme.

Cette jeune femme pleine de talents vient également de sortir son nouveau clip sur le titre " Je t’aime aujourd’hui " à découvrir sur Youtube.

https://fr.ulule.com/mademoiselle-nineteen/