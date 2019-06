Madeleine : "Si la fumée vous dérange, reculez d'un mètre ! "

Face à l’interdiction de fumer sur certaines plages de la Côte belge, une touriste dit que dans ces conditions, elle ne viendra plus. Ne pas fumer sur la plage, c’est trop contraignant ?

À Ostende, La Panne, Bredene et Le Coq, 4 zones test ont été mises en place sur la plage, des zones où il est interdit de fumer pour préserver l’environnement car un mégot de cigarette met des années à disparaître. Dans le journal Le Soir d’aujourd’hui, on peut lire que la décision qui est signifiée uniquement par un panneau pour l’instant n’est pas encore populaire et qu’il est courant de voir des gens fumer sur le sable. Même si aucune amende n’est actuellement prévue, une touriste témoigne et dit que si elle ne peut plus allumer une cigarette face à la mer, elle n’ira plus à cet endroit.

Ne pas fumer sur la plage, c’est trop contraignant ? C’est la question que l’on vous posait ce matin " C’est vous qui le dites ".

Madeleine d’Ans est totalement contre cette interdiction de fumer à la plage : " J’ai fumé pendant 40 ans et je m’interdis de critiquer un fumeur ! Déjà, il y a des tas de cafés qui ont fait faillite parce qu’on ne peut plus fumer… C’est l’interdiction totale partout ! La fumée s’envole, est-ce qu’il y a un endroit plus propice que la mer pour que la fumée s’en aille avec le vent ? ! Sinon, que la personne recule de quelques mètres ! Il ne faut pas être égoïste ! Si elle a des gosses, qu’est-ce qu’elle fait ? Elle les laisse au bord de l’eau pour aller fumer une cigarette ? ! Non, hein ! Que chaque station mette des grandes vasques avec du sable pour mettre les cigarettes et que chaque personne ait un cendrier qu’elle ramène à la maison. J’ai fumé pendant 40 ans et je ne fume plus depuis 10 ans à cause d’un accident mais à la mer, je fumais. Ça fait partie du plaisir. Même dans le café, une cigarette est signe de convivialité. Maintenant, ça n’existe plus ! "