"Ma Poule" propose un service de location de poules

Leur catalogue propose plusieurs type de poules aux choix, en fonction de l'attente des hôtes. Par exemple, sur les 6 sortes de poules proposées, on y retrouve des poules ornementales (qui réduisent et mangent les déchets organiques) et les poules pondeuses (qui abîment davantage le terrain sur lequel elles sont).

C'est l'idée un peu folle de deux amis, Antoine Lacroix et Benoît Kerkhofs qui ont lancé ce concept de poulailler à domicile, géré à 100% par les concepteurs. De A à Z, les deux comparses s'occupent de la livraison, l'installation, l'entretien et la gestion des poules.

Le design est important pour "Ma Poule", et local! Avec un toit en corten (plaque métallique "orange") provenant de Verviers et un bois d'une entreprise locale liégeoise, les deux "Chicken Manager" souhaitent rendre leur idée aussi belle que pratique.

Le prix ?

Il est divisé en deux services. Tout d'abord, un coût d'installation et de livraison qui est de 250 euros HTVA. Et à ça s'ajoute un coût de location et d'entretien mensuel qui s'élève à 95 euros HTVA.

Un concept qui a un coût, mais qui vous permet de ne pas perdre de temps en installation, entretien et gestion.

A vos paniers, c'est l'heure de la récolte des oeufs!

Plus d'infos ? www.ma-poule.be