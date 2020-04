Ma Ludothèque Pédagogique : les jeux débarquent chez vous en quelques clics et ça cartonne !

De l’amusement et de la pédagogie en une seule boîte, on dit oui !

C’est l’idée ingénieuse et créative d’Isabelle Kever qui a labellisé sous l’enseigne de "ma ludothèque pédagogique" ce concept innovant en Belgique. Tout est parti de sa propre expérience en tant qu’enseignante dans une école de la Commauté-Française à Trazegnies, dans le Hainaut. Face à ses petites têtes blondes, ou brunes d’ailleurs dont certaines d’entre elles étaient en décrochage scolaire, Isabelle a tout misé sur le jeu et ce fut la combinaison gagnante. Les dés étaient ainsi lancés, les plateaux de jeu et les cartes furent testés et approuvés au point de faire de nombreux adeptes. Les collègues enseignantes de notre créatrice ont du coup embrayé dans l’aventure n’y voyant aucune ombre au tableau, que du contraire : de l’émerveillement. Du jeu en leitmotiv à la pédagogie, les enfants furent plus que séduits au point de ne jamais passer leur tour et d’en sortir en dignes héros de l’apprentissage.

Du jeu, de la pédagogie, le tout subtilement croisé pour que tout un chacun évolue au fil des découvertes et des riches enseignements avec des éclats de rire en bonus. Une méthode labellisée qui s’était déjà hissée au premier rang des projets en France mais, la Belgique répondait pour l’heure aux abonnés absents. Isabelle, forte de cette révélation, de son expérience et de ses collègues adeptes du concept s’est alors lancée dans l’aventure de création de cette merveilleuse boîte à idées sous cette nouvelle forme. "Ma Ludothèque Pédagogique" est ainsi née.

Ma Ludothèque pédagogique - sur Facebook

Tout s’invente, s’imagine, se crée, se construit de jour en jour. De nombreux jeux permettent ainsi aux enfants mais aussi aux parents de hisser les apprentissages aux premières loges du rire.

Le concept : Il est simple, Isabelle vous propose tout un panel de jeux détournés de façon pédagogique et qui sont accessibles depuis sa page Facebook. C’est alors, à vous de JOUER ! Vous passez ainsi à la phase de construction – déjà un plaisir en soi – en téléchargeant, imprimant et construisant les jeux pour quelques parties de fous rires assurés. Le jeu peut se partager en famille ou vos enfants pourront aussi s’y risquer seuls ! Même pas peur. Ces jeux sont "auto correctifs"; les réponses et solutions sont intégrées parce qu' on ne va pas pousser le bouchon, Maurice, au point de vous laisser dans le jus, le cas échéant… Ce n’est pas le genre de la maison ! Ces jeux peuvent convenir pour des enfants de la troisième maternelle jusqu’à la deuxième secondaire. Ils peuvent également être fournis dans leur version AUTHENTIQUE - ORIGINALE en une conception moins "improvisée" par tout un chacun mais pour cela, on va juste attendre encore un peu, le temps de l’après confinement ! Pour l’heure on joue avant tout la débrouille, et c’est si bien.

La page Facebook compte plus de 7500 membres dont des adeptes en Wallonie, en France, au Québec et ce depuis 3 ans déjà, date de son lancement digital. En un seul mois, en raison du confinement, une affluence de 2500 membres a été constatée.