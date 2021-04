Lyon, la Capitale française de la Gastronomie

Lyon est la Capitale française de la Gastronomie avec plus de 4000 restaurants recensés ! Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ainsi que de nombreuses adresses récompensées d’étoiles au Guide Michelin.

En 2020, ils étaient 19 restaurants étoilés réunissant 23 étoiles au total. Avant les étoilés, la tradition du bien-manger était une affaire de femmes avec les "Mères lyonnaises". Au 19ème siècle, ces femmes étaient à leur compte et géraient de petits restaurants simples mais savoureux et généreux, les fameux "bouchons lyonnais". Ce sont des petits restos typiques dans lesquels il est possible de manger des spécialités locales en toute convivialité qui sont restés une institution de nos jours.

Les Mères lyonnaises cuisinaient notamment les "bas morceaux" (des tripes). Ces plats sont, eux aussi, toujours au menu des bouchons, comme l’andouillette et le "tablier de sapeur" : de la fraise de veau (partie de l’intestin) marinée dans du vin blanc, qui est ensuite panée et frite, coupée en tranches et servie avec une sauce gribiche (aux œufs et à la ciboulette) et souvent accompagné de pommes de terre vapeur.