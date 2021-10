Luke Perry aurait dû fêter ses 55 ans : ses amis de "Beverly Hills" lui rendent hommage

Une image vaut mille mots : Shannen Doherty s’est contentée d’un sobre "Luke" avec une photo d’elle et du défunt acteur.

L’autre star de la série, Jason Priestley, a écrit de son côté "Tu me manques mon ami… il n’y en aura jamais d’autre". Des mots également employés par les interprètes de Kelly, Steve et David.

L’actrice Tori Spelling, 48 ans, et fille du producteur de Beverly Hills, Aaron Spelling, a de son côté laissé un plus long message à destination de Luke Perry. Elle s’est confiée sur le rôle déterminant qu’il avait joué dans sa vie et sa carrière : "Joyeux anniversaire à mon ami et frère Luke… Tu nous manques tellement. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à toi. Tu étais unique. Je me souviens t’avoir rencontré en tant que jeune adolescente peu sûre d’elle. Tu as été le premier garçon à me faire sentir humaine, femme et comédienne. En tant qu’ami et grand frère. Tu m’as défendue avec acharnement. […] Aujourd’hui et tous les jours, tu nous manques à tous et tu te tiens dans nos cœurs".